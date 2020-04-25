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تعرف على ضيوف جمال فياض في ثاني حلقات برنامج "يوميات"

السبت 25/أبريل/2020 - 09:05 م
جمال فياض
جمال فياض
لمياء علي
يطل الإعلامي اللبناني جمال فياض يوميًا عبر شاشة اليوم ألفا وذلك من خلال برنامج يوميات ويستضيف من خلاله كبار النجوم عبر خاصية البث المباشر.

ومن المقرر أن يطل اليوم جمال فياض مع عدد كبير من المشاهير وهم أمين عام الملتقي الإعلامي العربي - ماضي خميس والفنانة والإعلامية اللامعة - ريتا حرب
ومع المطربة الصاعدة - شانتال بيطار.

وقد روج فياض لبرنامجه قائلًا: ‏سأطل كل ليلة على شاشة قناة اليوم/ ألفا-osn في برنامج "يوميات"أتحدث فيه عن كل ما يدور في الوسط الفني والإجتماعي العربي،
حوارات مع نجوم ومشاهير من منازلهم،ويوميات الدراما والغناء والتواصل الإجتماعي،نقد وتقييم وتعليقات في مختلف المجالات، "يوميات"طيلة شهر رمضان، الساعة العاشرة مساءً.

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