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مأساة يتيمة.. مريضة بالقلب: "مش معايا تمن العلاج" (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 09:07 م
داليا الحسين
عرض برنامج "أحلام مواطن"، تقريرًا مصورًا يرصد معاناة سيدة يتيمة من محافظة أسيوط تدعى راضية تبلغ من العمر 35 عامًا، تعاني من الفقر الشديد وعدم التوفر الطعام والعلاج اللازم لها، فضلًا عن حاجتها لإجراء عملية جراحية في القلب.

وقالت السيدة في لقائها ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم السبت، إنها تعاني من عدم توافر سقف لبيتها أو تلاجة حفظ طعام، مضيفة: "العمدة فاتح فرن بيحن عليا بالعيش والبوتجاز شحتنا، والطبيخ بنحطه في تلاجة العمدة عشان التعبان والحشرات والبرص ميبخش فيه".

وأضافت: "أنا معايا 5 روشتات وبحتاج علاج ومش قادرة اجيبه والناس بتحن عليا باللقمة والعلاج ومش قادرة لا أكل ولا أشرب والجلابية قديمة ومقطعة، ومش قادرة أجيب تمن العلاج والناس بتجبلي الأكل والعلاج".

وكان قد حدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية -بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية- قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1441 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام؛ لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل اثنين كيلو ونصف الكيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا ظروفًا استثنائية غيرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

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