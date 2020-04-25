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على رأسهم جاريث بيل ومارسيلو.. 11 لاعبًا مهدد بالرحيل عن ريال مدريد

السبت 25/أبريل/2020 - 09:06 م
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
اقترب سوق الانتقالات الصيفي من الاشتغال، حيث يرغب كل فريق في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم المقبل.

حيث يرغب ريال مدريد في التخلص من 11 لاعبا خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب تقارير صحفية إسبانية.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في التخلص من 11 لاعب خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد سوف يستغنى عن كل من الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، بالإضافة إلى كل من لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز.

وواصلت الصحيفة، أن ريال مدريد يحاول التخلص من لوكا يوفيتش وخاميس رودريجيز وماريانو دياز.

وأتمت الصحيفة، أن مصير كل من ألفونس أريولا وإدير ميليتاو على المحك في مدريد، كذلك ألفارو أودريوزولا لاعب الفريق والمعار لنادي بايرن ميونخ الألماني.

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