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مؤشر جديد لعودة الليجا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

ألمحت الحكومة الإسبانية عن موعد عودة النشاط الكروي في البلاد مرة أخرى بعدما توقفت عجلة الدوري الإسباني عن الدوران عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

 

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المواطنون سيسمح لهم بالتحرك دون قيود وسيسمح بممارسة الرياضة من جديد في الثاني من مايو المقبل.

 

و لكن سانشيز اشترط ألا تشهد الأيام القادمة زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بين الشباب والفتيات في سن 14 عاماً.

 

وأشارت تصريحات سانشي، إلى ان عودة النشاط الكروي وشيكة و لكن يعني حديثه أنه ستعود الحياة العامة في إسبانيا لطبيعتها ما يعني إمكانية عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التاريخ المذكور.

 

و يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا قبل توقف المسابقة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الذي يحتل خانة الوصيف.

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