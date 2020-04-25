مؤشر جديد لعودة الليجا
ألمحت الحكومة
الإسبانية عن موعد عودة النشاط الكروي في البلاد مرة أخرى بعدما توقفت عجلة الدوري
الإسباني عن الدوران عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.
وأعلن رئيس الحكومة
الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المواطنون سيسمح لهم بالتحرك
دون قيود وسيسمح بممارسة الرياضة من جديد في الثاني من مايو المقبل.
و لكن سانشيز اشترط
ألا تشهد الأيام القادمة زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بين الشباب والفتيات
في سن 14 عاماً.
وأشارت تصريحات
سانشي، إلى ان عودة النشاط الكروي وشيكة و لكن يعني حديثه أنه ستعود الحياة العامة
في إسبانيا لطبيعتها ما يعني إمكانية عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التاريخ المذكور.
و يتصدر فريق برشلونة
جدول ترتيب الليجا قبل توقف المسابقة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الذي يحتل خانة
الوصيف.