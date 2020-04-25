مؤشر جديد لعودة الليجا

ألمحت الحكومة الإسبانية عن موعد عودة النشاط الكروي في البلاد مرة أخرى بعدما توقفت عجلة الدوري الإسباني عن الدوران عدة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن المواطنون سيسمح لهم بالتحرك دون قيود وسيسمح بممارسة الرياضة من جديد في الثاني من مايو المقبل.

و لكن سانشيز اشترط ألا تشهد الأيام القادمة زيادة نسبة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بين الشباب والفتيات في سن 14 عاماً.

وأشارت تصريحات سانشي، إلى ان عودة النشاط الكروي وشيكة و لكن يعني حديثه أنه ستعود الحياة العامة في إسبانيا لطبيعتها ما يعني إمكانية عودة منافسات الدوري الإسباني بعد التاريخ المذكور.

و يتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الليجا قبل توقف المسابقة بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد الذي يحتل خانة الوصيف.