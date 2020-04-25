لمشاهدة أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 2 كاملة لـ أمير كرارة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الاختيار لمشاهدة ثاني حلقات المسلسل الرائع الذي يقدمة النجم أمير كرارة ويشارك في البطولة أحمد العوضي ونجوم أخرين.





ويجسد أمير كرارة دور الشهيد البطل العميد أحمد المنسي، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة في القوات المسلحة والذي استشهد أثناء تصديه لمحاولة اقتتحام العناصر الإرهابية للكمين الأمني بالشيخ زويد.





ويبحث الناس بعد عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار عن مواعيد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة والتردد لمتابعة الأحداث والتفاصيل، حيث يتم عرض مسلسل الاختيار في تمام الساعة التاسعة مساءًا علي قناة on e، ويتم عرض الحلقة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة





ويتم إذاعة مسلسل الاختيار علي قناة أون دراما ON Drama وقناة إم بي سي دراما Mbc Drama، وتذاع حلقة الإعادة من المسلسل في تمام الساعة 4:00 على ON E ، وتعاد الحلقة مرة أخري في الساعة 9:00 صباحاً والساعة 3:30 عصرًا.





ومسلسل الإختيار 2020، بطولة النجم النجم أميرة كرارة، أحمد العوضي و دينا فؤاد و أحمد وفيق و ضياء عبد الخالق و معتز هاشم و رضوي جودة و اسلام حافظ وأ حمد فؤاد سليم و الفنانة ناهد رشدي.





تردد قناة ON E على النايل سات



