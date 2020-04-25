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لمشاهدة أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 2 كاملة لـ أمير كرارة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد

السبت 25/أبريل/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
لمشاهدة أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 2 كاملة لـ أمير كرارة.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والتردد

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل الاختيار لمشاهدة ثاني حلقات المسلسل الرائع الذي يقدمة النجم أمير كرارة ويشارك في البطولة أحمد العوضي ونجوم أخرين.

ويجسد أمير كرارة دور الشهيد البطل العميد أحمد المنسي، أحد أبطال الكتيبة 103 صاعقة في القوات المسلحة والذي استشهد أثناء تصديه لمحاولة اقتتحام العناصر الإرهابية للكمين الأمني بالشيخ زويد.

ويبحث الناس بعد عرض أولى حلقات مسلسل الاختيار عن مواعيد عرض الحلقة الثانية والقنوات الناقلة والتردد لمتابعة الأحداث والتفاصيل، حيث يتم عرض مسلسل الاختيار في تمام الساعة التاسعة مساءًا علي قناة on e، ويتم عرض الحلقة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة 

ويتم إذاعة مسلسل الاختيار علي قناة أون دراما ON Drama وقناة إم بي سي دراما Mbc Drama، وتذاع حلقة الإعادة من المسلسل في تمام الساعة 4:00 على ON E، وتعاد الحلقة مرة أخري في الساعة 9:00 صباحاً والساعة 3:30 عصرًا.

ومسلسل الإختيار 2020،  بطولة النجم النجم أميرة كرارة، أحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد وفيق وضياء عبد الخالق ومعتز هاشم ورضوي جودة واسلام حافظ وأحمد فؤاد سليم والفنانة ناهد رشدي.

تردد قناة ON E على النايل سات

التردد           الإستقطاب     معامل تصحيح الخطأ FEC معدل الترميز N القمر
10864           أفقي                        5/6                                27500            نايل سات
10853        أفقي                            5/6                    27500       نايل سات

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