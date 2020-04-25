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أرقام شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم

السبت 25/أبريل/2020 - 08:20 م
شيكابالا
شيكابالا
علي خلاف
أوقف تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر مسيرة نادي الزمالك نحو مزيد من الألقاب، لاسيما بطولتي كأس السوبر الأفريقي والسوبر المصري.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

أرقام شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم
ويتسعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام محمود عبد الرازق شيكابالا مع هذا الموسم في جميع البطولات وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري
شارك شيكابالا مع الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هذا الموسم في أربعة لقاءات سجل هدف وحيد في شباك الجونة.

- بطولة كأس مصر
شارك قائد الزمالك في بطولة كأس مصر مع الأبيض، في مباراة وحيدة لم يسجل.

- بطولة كأس السوبر المصري
شارك في بطولة كأس السوبر المصري أمام الأهلي ولم يسجل، ولكنه رفع كأس البطولة كقائد للفريق الأبيض بعد التغلب على الغريم التقليدي بركلات الترجيح.

- دوري أبطال أفريقيا
وعلى الصعيد الأفريقي شارك في 6 لقاءات سجل هدفين وساعد فريقه في بلوغ دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

- كأس السوبر الأفريقي
لم يشارك مع الأبيض في مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي إلا أنه حمل لقب البطولة بعد أن تكمن رفاقه من هزيمة بطل دوري أبطال أفريقيا بثلاثية مقابل هدف.

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