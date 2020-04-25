مجلة يابانية تكشف تفاصيل عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية





كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وسبب المشاكل الصحية التي تعرض لها.





وقالت مجلة "شوكان جينداي" اليابانية: إن "كيم جونج أون في غيبوبة عقب إجراء عملية قلب تبعتها تعقيدات"، وفقاً لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وصرح عضو في الفريق الطبي لكيم، لم يذكر اسمه: بأن زعيم كوريا الشمالية انهار خلال زيارة لمنطقة ريفية في نيسان وتطلب وضعه الصحي إجراء عملية دعامات في القلب، حسبما ذكرت المجلة اليابانية.





وأضافت المجلة: أن الجراح المسؤول عن العملية لم يكن معتاداً على التعامل مع مرضى السمنة وكان متوتراً للغاية أثناء العملية، مما أدى إلى تأخيرات تسببت في إدخال كيم في "حالة إنباتية" وتعني حالة من اللاوعي أثناء اليقظة.





وأرسلت الصين فريقا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن كيم حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وقال مسؤول على إطلاع على معلومات المخابرات الأمريكية: إن "من المعروف أن كيم يعاني من مشكلات صحية، ولكن ليس لديهم أي سبب لاستنتاج أنه مريض بشكل خطير أو غير قادر على الظهور مرة أخرى علنا في نهاية الأمر".