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مقابلة عمرو الليثي مع غادة عبدالرازق في مسلسل "سلطانة المعز"

السبت 25/أبريل/2020 - 09:18 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي

ظهر الإعلامى عمرو الليثى فى بداية أولى حلقات مسلسل "سلطانة المعز" للنجمة غادة عبد الرازق الذى يعرض طوال الشهر الكريم على فضائيات النهار.

 

وجسد الليثى فى الحلقة دور إعلامى يلتقى بشقيق غادة عبد الرازق، وهو يعمل محاميا للغلابة، ويحاول الليثى أن يلتقى بشقيقته سلطانة لتسجيل حلقة معها، وبالفعل التقي بها ودار حوار شيق بينهما في احداث الحلقة الاولي.

 

المسلسل بطولة غادة عبد الرازق، حسن حسني، ومحمد لطفي، ومحمود عبد المغني، ودينا، ومحمد حاتم.

 

كان «الليثى» قد شارك في أكثر من تجربة درامية سابقة كضيف شرف منها مسلسل «لهفة» مع النجمة دنيا سمير غانم، ومسلسل «كلبش ٢» مع أمير كرارة.

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