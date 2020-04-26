ما هو علاج الحقنة العجيبة التي دعا لها ترامب؟

ساعات من الجدل والسخرية والانتقادات العلمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن اقتراح المثير للجدل، بحقن الجسم بمطهرات، لمحاربة فيروس كورونا المستجد.





أشعة الشمس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، إن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة "كنت أسأل سؤالًا ساخرًا لصحفيين مثلكم لأرى ما يمكن أن يحدث".





أضاف "ترامب" خلال مؤتمر صحفي الخميس، أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ضوء قوي للغاية، إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، يدمر الفيروس في دقيقة”





أوضح الرئيس الأمريكي، يجب على العلماء استكشاف قدرة تسليط أشعة تخترق جسم المصابين بفيروس كورونا، أو حقن الجسم بمادة مطهرة يساعد في علاجهم من المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.





الحقنة العجيبة

تحدث الرئيس عن علاج "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا، خلال تصريحه الصحافي اليومي حول أزمة كورونا، والتي تسببت في 50 ألف وفاة بالولايات المتحدة ونحو 870 ألف إصابة.





حاول ترامب، التراجع عن هذه التعليقات حيث كان عازم على مواصلة الدفع بنظريته بأن المطهرات وأشعة الشمس تساعد المرضى في نهاية المطاف بعد أن يدخل الفيروس أجسادهم.





الشمس والرطوبة

بعد التعرض لضغوط عن هذه المسألة، قال ترامب إنه لا يشجع الناس على تناول المطهرات، "أعتقد أن استخدام المطهر على اليدين يمكن أن يكون له تأثير جيد جدا".





وأضاف ترامب: "الشمس والحرارة والرطوبة تقضي عليه هذا (الرأي) من الاختبارات، يقومون بهذه الاختبارات منذ أشهر، والنتيجة من ثم قلت (حسنا كيف نفعل ذلك داخل الجسم أو حتى خارج الجسم بالأيدي والمطهر أعتقد أنه سيحقق النجاح).





تسببت أفكار ترامب، في الحقن بالمطهرات لعلاج فيروس كورونا، المتخصصين في علوم الطب بالذعر، وأثارت مخاوف جديدة من دفع أشخاصا يعانون من القلق إلى تسميم أنفسهم بالمطهرات





علاج الملاريا

روج ترامب لاستخدام دواء مضاد للملاريا "هيدروكسي كلوروكين" في علاج مرضى كوفيد-19 على الرغم من عدم ثبوت فعاليته ووجود مخاوف تتعلق بمشكلات في القلب.





نشرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، تحذير من استخدام هيدروكسي كلوروكوين مع مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات والتجارب السريرية، مشيرة في تحذيراتها إلى مشكلات خطيرة قد يحدثها للقلب.





أصدرت شركة "ريكيت بنكيزر" التي تصنع مطهرات منزلية منها ديتول، ولايسول، بيانا طالبت الناس بعدم تناول أو حقن منتجاتها في أجسادهم





ردود ساخرة

أكد الطبيب فين غوبتا خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزية لمحطة "إن بي سي"، أن فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من المنظفات فكرة غير مسئولة وخطرة، وإنها طريقة مثالية ويلجأ كثيرا الأشخاص الراغبين بالانتحار".





رد المركز الفرنسي "مارساي إيمونوبول" بسخرية على تصريحات ترامب، "إضرام النار بالجسم قد يكون حلا بديلا مفيدا، وأن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأميركي "ستقتل الفيروس والمرضى معا.



