نبيلة عبيد ونادية الجندي في سكر زيادة.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات الناقلة





تصدت الفنانة القديرة نبيلة عبيد والفنانة القديرة نادية الجندي تريندات جوجل اليوم بعد عرض أولى حلقات مسلسل سكر زيادةن وتدور قصة المسلسل حول شرائهما بيتا ويكتشفا انهما تعرضا لعملية نصب، وتحاول كلا منهما أن تستحوذ على الفيلا بطرق ومواقف طريقة وكوميديا.





وعن موعد عرض مسلسل سكر زيادة والفنوات الناقلة، يتم إذاعة الحلقة الثانية اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويتم غعادة المسلسل في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، ويتم إعادة أيضا في تمام الثالثة عصرا في اليوم التالي عبر شبكة "MBC"





ومسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر.