Advertisements

أحمد موسى يهنئ الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 09:22 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ 38، مؤكدًا أن كل شبر في الوطن تحت السيادة المصرية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت أن الرئيس السيسي تذكر كل أبطال القوات المسلحة الذي ساهموا في استعادة سيناء كاملة لنا.

وتابع: "أراضينا عادت منذ 38 عاما بعد احتلالها من العدو الإسرائيلي، وكل شبر في بلدنا تحت السيادة المصرية، والرئيس السيسي تذكر كل أبطال هذا النصر".

في وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، قائل: "إنه في مثل هذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابها الوطني".

وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".

ووجه السيسي التحية إلى الشهداء قائلا: "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة، عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس، كل عام وأنتم بخير".

وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء في البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

جدير بالذكر أن عيد تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيناء بوابة الفجر الفجر الجيش المصري اعياد سيناء احمد موسي

أخبار تهمك

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعة و 20 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مدافع الأهلي المعار يصدم فايلر

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فرمان فايلر يهدي الزمالك صفقة الموسم على طبق من ذهب

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 10 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ ساعتين و 30 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 9 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ 12 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 6 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

انتصار السيسي: تحرير سيناء علامة بارزة ومضيئة في تاريخ مصر الحديث

مستشار بأكاديمية ناصر: سيناء تمثل الأمن الاستراتيجي لمصر عبر التاريخ (فيديو)

مستشار بأكاديمية ناصر: سيناء معبر الغزاة على مر التاريخ (فيديو)

سمير فرج: جيوش العالم لا تستطيع تأمين سيناء.. وهذا هو الحل الوحيد (فيديو)

عاجل.. السيسي يوجه التحیة للشهداء ولبراعة المفاوض في تحرير سيناء

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

07:05 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة