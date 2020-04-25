Advertisements

فرنسا.. "فيليب" يعتزم تقديم خطة لتخفيف حالة الإغلاق العام جراء كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 09:20 م
رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب
رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، تقديم خطة إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل؛ لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما نقلت ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا عن تسجيل 369 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت السلطات الفرنسية: إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالعدوى منذ بدء تفشي الوباء في البلاد قد وصل إلى 22 ألفا و614 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,891 مليون إصابة، بينهم أكثر من 201 ألف حالة وفاة، وأكثر من 825 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيليب فرنسا

أخبار تهمك

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

7 ظواهر فلكية في ليالي رمضان 2020.. تعرف عليها

منذ حوالي 14 ساعة

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ ربع ساعة

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعة و 23 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعة و 9 دقيقة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ ساعتين و 47 دقيقة

شاهد.. معجزة في طواف المسلمين حول الكعبة

منذ ساعة الا ربع

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الأهلي المعار يصدم فايلر

منذ أقل من ساعتين

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 9 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

البرازيل تعلن عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الصحة الإسبانية تعلن تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا

فرنسا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

المغرب.. تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

البحرين تعلن تمديد الإغلاق باستثناء المرافق الحيوية حتى مايو

بنجلاديش تمدد الإغلاق المفروض بسبب كورونا حتى شهر مايو المقبل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

07:05 م

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

04:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة