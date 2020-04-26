"الاختيار".. تعرف على قصة الضابطان المفصولان وحكاية مذبحة رفح الأولى

"أذاعت شبكة قنوات "ON" أولى حلقات مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة وأحمد العوضي وإخراج بيتر ميمي، والذي يجسد سيرة بطل الصاعقة المصرية الشهيد أحمد المنسي، في الدراما التلفزيونية، وتصدر المسلسل قوائم الأكثر بحث على منصات "تويتر" و"جوجل"، كما حققت نسب مشاهدة عالية.





الحلقة الأولى

تبدأ أحداث الحلقة الأولى، "قبل البداية"، مع الهجوم الإرهابي من داعش على نقطة كمين البرث بشمال سيناء في 7 يوليو 2017، يحاول قائد الكتيبة 103 العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، التصدي للهجوم، يوصي "المنسي" رجال كتيبته بالوفاء بالعهد ودفنه بملابس الجيش في حال استشهاده، "الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن".





ينتقل المسلسل إلى 29 مايو 2019، لحظة وصول الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) إلى الأراضي المصرية بعد تسليمه من السلطات الليبية، ويظهر هبوط طائرة عسكرية في مطار القاهرة، كان على متنها عشماوي مع عناصر من قوات العمليات الخاصة.





تعود الأحداث إلي يوم 15 أغسطس 2012، (17 رمضان)، نتعرض لحياة المجندين داخل أحد الكمائن الحدودية بمنطقة الماسورة بشمال سيناء، والتي شهدت مذبحة رفح الأولى.





تختتم أحداث الحلقة بالهجوم الوحشي على النقطة الحدودية في شمال سيناء عندما جلس الجنود في مكان خدمتهم بأحد كمائن رفح، على مائدة الإفطار، بانتظار آذان المغرب، ولم تمض إلا دقائق معدودة، واختلطت الدماء والأشلاء بالطعام، فقتل الإرهاب 16 مجندًا في رمضان.





عمادالدين

قدم مسلسل "الاختيار" شخصية ضابطين مفصولين هما عمادالدين أحمد، وليد محمد بدر من أتباع هشام عشماوي، كان الضابط المفصول عماد الدين أحمد عبدالحميد مساعد هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين في ليبيا، وكنيته "الشيخ حاتم ".





التحق عمادالدين بتنظيم بيت المقدس في سيناء، بعد مبايعة التنظيم لـ"داعش" وتحوله إلى "ولاية سيناء" انشق عن التنظيم، وسافر إلى سوريا بطريقة غير شرعية، ليلتحق بجماعة إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة "ثوار ليبيا".





قاد عمادالدين عملية الواحات، في أكتوبر 2017، وقتلته قوات الأمن المصرية خلال تمشيط المنطقة وقضت على أفراد الخلية وألقت القبض على الإرهابي ليبي الجنسية يدعى علي عبدالرحيم المسماري الذي تم إعدامه





وليد بدر

بدأ وليد بدر حياته في سلاح الشئون الإدارية، حتى وصل إلى رتبة رائد، قبل أن ينضم إلى التنظيمات الإرهابية، ويلتحق بجماعة أنصار بيت المقدس، بعد فصله من القوات المسلحة عام 1997.





تدرب "بدر" في ليبيا، وغزة، وانتقل بين عدة دول مثل أفغانستان وباكستان، وعمل فترة مع الجيش الحر بسوريا، وعاد إلى مصر في فترة حكم محمد مرسى، وقاد محاولة اغتيال فاشلة لموكب وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، أعلن في فيديو بثته جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليته عن محاولة الاغتيال.





مذبحة رفح الأولى

وقعت أحداث رفح الأولى في 17 رمضان في عام 2012، وراح ضحيتها 16 شهيدا من القوات المسلحة، وأصيب 7 آخرون أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح.





على مائدة الإفطار عندما كان جنود القوات المسلحة ينتظرون أذان المغرب، تفاجأوا بوابل من الرصاص، يخترق أجسادهم، وسالت الدماء على طعام الإفطار في مجزرة "مذبحة رفح الأولى".



