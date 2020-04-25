مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق: استراد سيناء تم في 22 عامًا

قال اللواء طه محمد السيد، مدير أكاديمية ناصر العسكرية الأسبق والمستشار الحالى بالأكاديمية، إن عودة سيناء لم يتم في يوم وليلة، بل تمت على عدة مراحل استمرت لـ22 عاما من أجل عدم تفريط شبر واحد من تراب الوطن، موضحًا أن أول مرحلة تتمثل في الحرب العسكرية فى 73، والتي أظهر خلالها الجيش المصري تفوق وبسالة لا نظير لها.





وأضاف "السيد " خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الثانية في فترة الصراع العسكرى والسياسي معًا والتي استمرت حتى 75، ومن ثم جاءت المرحلة الثالث والتي تتمثل في المفاوضات، حتى استردت مصر كل شبر في أرض سيناء.





ووجه "السيد"، التحية لشهداء الوطن الذى بذلوا أرواحهم رخصية فى سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن ودفع الغالى والنفيس من أجل عدم التفريط في أي شبر من الأرض المصرية.





في وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، قائلا: "إنه في مثل هذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابها الوطني".





وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".





ووجه السيسي التحية إلى الشهداء قائلا: "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة، عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس، كل عام وأنتم بخير".





وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





وجاء في البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.





ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير.





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء،كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.



