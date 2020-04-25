حريق هائل يلتهم "القصر المهجور" الأثري بالفيوم

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نشب حريق هائل، بأحد القصور الأثرية القديمة بوسط مدينة الفيوم، اليوم السبت، حيث شهدت الطرق المؤدية إلى ميدان السواقي وشارع بهجت تكدسا للسيارات ووقفا تام لحركة السيارات، وقام احد المواطنين بإبلاغ الحماية المدنية لإخماد الحريق، حيث قام مالك القصر بالتوجه إلى قسم أول شرطة الفيوم لتحرير محضر بالواقعة.



تلقى اللواء عادل الطحلاوى، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق فى منزل قديم " تراثى" فى منطقة بهجت بوسط مدينة الفيوم.



وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران التى التهمت بعض الأبواب والشبابيك ولا يوجد إصابات خاصة أن المنزل مهجور ولا يسكنه أحد.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي نشب داخل القصر، والذي يلقبه المواطنين بـ"القصر المهجور"، نظرا لقدمه ويعتبرونه قصرا أثريا، حيث شيد هذا القصر منذ 100 عام تقريبا.



وبالفحص والمعاينة تبين أن القصر ملك هو ملك لشخص يدعي "أحمد فاروق عمر" (48 عاما ـ مقيم قرية تطون ـ التابعة لمركز إطسا)، وأكد صاحب القصر أن الحريق جاء بفعل فاعل وليس بالمصادفة، مشيرا إلى أنه سيتهم بعض الأشخاص أمام النيابة العامة.



وأضاف صاحب القصر انه تقديم طلب لمديرية أمن الفيوم بتفريغ جميع الكاميرات الموتواجدة بالشارع للوصول إلى المتهم الحقيقى الذى قام بارتكاب بالواقعة، مؤكدا أن القصر ليس مسكونا ولا يوجد به أي أثاث منزلي، والغرض من إشعال النيران به من أجل انهياره من قبل المتورطين بارتكاب الواقعة.



أخطرت نيابة بندر الفيوم، التى أمرت بندب خبراء المعمل الجنائى لبيان اسباب الحريق وتولت التحقيق.



تم تحرير محضر برقم 2250 لسنة 2020، إداري قسم أول الفيوم، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق فى الواقعة.

