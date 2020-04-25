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زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مسلسل الاختيار: القوات المسلحة لا تنسى أبناءها (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 10:16 م
منار سليم
منار سليم
داليا الحسين
أعربت منار سليم زوجة الشهيد احمد المنسي، عن سعادتها بتجسيد شخصية أحمد المنسي، مشيرة إلى أنه شيء كبير للغاية، والقوات المسلحة ومصر لا تنسى أبناءها على الإطلاق".

وقالت "سليم"، خلال لقاء خاص من منزل الشهيد، في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ما شهدناه في مسلسل الاختيار كان حلما بدأ يتحقق"، مشيرا إلى أنه أرسل رسائل هامة عن الوطن والشهداء.

ونوهت إلى أن مسلسل الاختيار تكريم لأحمد المنسي، والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم او اي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلا، لافتة إلى أنه "تم التواصل مع أسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة احمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".
وأكملت: "مؤلف مسلسل الاختيار تواصل معي، وأتى لزيارتي وحصل على معلومات كثيرة عن احمد منسي وسأل عن تفاصيل كثيرة عن حياة احمد منسي"، مضيفة: "وكان التركيز عن الحياة الشخصية وتعامله مع الأسرة".


وفي وقت سابق، قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفًا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها في هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصري يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.


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