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نشأت الديهي: "الاختيار" أفضل عمل درامي يجسد تضحيات شهداء سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا في ذكرى تحرير سيناء لا يمكن أن ننسى شهداء سيناء، ومن بينهم الشهيد أحمد صابر المنسي، الذي خلد اسمه بحروف من نور. 

وأشاد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، والإرهابي هشام عشماوي، ويجسد الفرق بين الخير والشر، وبين السيرة التي تدعو للفخر والاعتزاز وبين السيرة التي تجلب الخزي والعار، مشيرًا إلى أن هذا المسلسل يعكس مصرية أصيلة موجودة لدى صناع هذا العمل، وهو أفضل عمل درامي يعكس كم وحجم التضحيات التي ارتوت بها أرض سيناء الحبيبة، معقبًا: "أنا بتشرف أني مصري، هو ده العمل الحقيقي اللي بننتظره".

وتابع، أن جميع المصريين والعرب التفوا حول مسلسل "الاختيار" منذ أول حلقة له، متوجهًا بالتحية لصناع العمل، ولصانع الفخر الشهيد أحمد صابر المنسي، وأسرته، وأسرة كل شهيد وأم كل شهيد، مخاطبًا أمهات الشهداء: "ابنك ابن مصر وراح ضحية من أجل هذا الوطن، والثمن يا أمي كان يستاهل لأنه الثمن كرامة وشرف مصر".، وإهانة للمرأة والتنمر على المطلقة والسخرية من جسد المرأة وملابسها، متسائلًا: "هل يقبل القومي للمرأة هذا؟".

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التي عرضت في أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التي نحتاجها في هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصري يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتي تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذي حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض عل  شاشة قناة ‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابي هشام عشماوي - أحمد العوضي ووصوله إلى مطار القاهرة في قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضي" وبين المنسي "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوي إجراءات استقالته من الجيش المصري، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوي لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوي بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.

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