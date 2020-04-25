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إسلام جمال يتظاهر ضد محمد مرسي في "الاختيار"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

 

ودارت أحداث الحلقة الثانية بمظاهرات ضد محمد مرسي بسبب بعض القرارات التي أصدرها، الأمر الذي دفع الشعب أن يغضب ويطالب بإقالة النائب العام، وظهر الفنان إسلام جمال، كأحد المتظاهرين الذين لا يتقبلوا وضع محمد مرسي، ودار حوار بينه وبين أحمد المنسى، ليخبره المنسى أنه هو الآخر لا يرضى على هذه القرارات ويخشى على البلد من هذا الوضع.

 

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

 

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون

 

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

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