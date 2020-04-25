محسن منصور ضيف ثاني حلقات "سكر زيادة" ويتشاجر مع ويزو وهالة فاخر

انطلقت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "سكر زيادة" بطولة نخبة من كبار النجوم وهم نبيلة عبيد ونادية الجندي وهالة فاخر وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين.

وبدأت الحلقة اليوم بظهور النجم أحمد السقا والذي جاء الفيلا بالاتفاق مع كريمة لتطفيش عصمت وجميلة.

وأخبرهم السقا بأنه صاحب الفيلا وأنه قد اشتراها من سيدة ودفع ثمنها، لتحدث بعدها مشاجرة بينه وبين عصمت وتحاول الاعتداء عليه بالضرب حتى يلقنها درسَا قاسيًا في مشهد أكشن كوميدي.

وبعدها ظهر النجم محسن منصور كضيف شرف في الحلقة وأخبرهم بأنه صاحب الفيلا وتبدأ المشاجرات بينه وبين الفنانة ويزو وهالة فاخر وسط مشاهد كوميدية.

مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد ابو زيد توفيق، إخراج وائل إحسان.