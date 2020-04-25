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أرملة الشهيد أحمد المنسي تعلق على أداء أمير كرارة في مسلسل الاختيار (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أشادت منار سليم أرملة الشهيد أحمد المنسي، بأداء الفنان أمير كرارة في تجسيد شخصية الشهيد، مشيرة إلى أن "كرارة" كان حريصا على تجسيد شخصية "المنسي" بشكل متقن في مسلسل الاختيار.

وقالت "سليم"، خلال لقاء خاص في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء السبت: "حضرت أجزاء من تصوير مسلسل الاختيار والعمل شيء مشرف وجيد للغاية"، لافتة إلى أن زوجها الراحل لم يحكي عن أي شيء من حياته العسكرية للأسرة.

وأضافت: "كنت على يقين أن الشهيد كان يتعامل بحب مع الجميع"، لافتة إلى أن "كرارة " كان يسأل عن حياة المنسي في المنزل وكيف يتعامل مع ابنه.

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التي عرضت في أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التي نحتاجها في هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصري يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التي تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتي تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذي حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض عل  شاشة قناة ‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابي هشام عشماوي - أحمد العوضي ووصوله إلى مطار القاهرة في قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضي" وبين المنسي "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوي إجراءات استقالته من الجيش المصري، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوي لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوي بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.

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