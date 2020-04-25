أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

قامت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بالرد على ظهور الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع رامز جلال في برنامج "رامز مجنون رسمي".









ونشرت الصفحة للأهلي صورة لعلي معلول وعلقت عليها: "احضر له الثعبان"، وذلك بعدما خير رامز جلال معلول بين إحضار الثعبان له أو التوقيع لنادي الزمالك.









وكان معلول قد رفض عرض رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» والذي يُذاع على فضائية mbc macr، عندما طلب التوقيع للقلعة البيضاء تحت تهديد الثعبان.



