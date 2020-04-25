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"ساما" تكشف شروط الاستفادة من مبادرة إعادة الحسابات البنكية المعلقة
السبت 25/أبريل/2020 - 10:25 م
الفجر السعودي
كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم السبت، عن أبرز الاستفسارات المرتبطة بتجميد الحسابات البنكي للعملاء.
وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت "ساما" مبادرة تعليق تجميد الحسابات البنكية للعملاء، مشيرة إلى أن حالات التجميد المحددة تتعلق بـ(انتهاء الهوية الوطنية، أو تحول حالة الحساب إلى حساب راكد، وانتهاء صلاحية السجل التجاري الذي تعذّر تجديده بسبب انتهاء الهوية، أو انتهاء هوية المفوض بالتوقيع).
وعن شروط تعليق التجميد، أفادت "ساما" أن هذا يتطلب انتهاء الهوية أثناء هذه الفترة أو قبلها، أو تحول حالة الحساب إلى راكد خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة، هم المواطنون والأشخاص الاعتباريون.
ويذكر أن أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها لكافة مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بعدم استقطاع أي رسوم على العمليات لمدة 3 أشهر.
ودعت "النقد" أصحاب المتاجر، إلى التقدم بالطلب لدى أي من مزودي الخدمة المعتمدين للاشتراك وتقديم إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في المتاجر.
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