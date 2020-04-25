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بطلب من زيدان.. ريال مدريد يسعى لضم نجم فولهام في الصيف

السبت 25/أبريل/2020 - 10:28 م
زيدان
زيدان
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ريال مدريد يدرس ضم لاعب خط وسط فولهام أندريه فرانك زامبو أنجويسا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

انضم  زامبو أنجويسا صاحب الـ 24 عامًا إلى فولهام من مرسيليا في صيف عام 2018 وقدم 25 مباراة لنادي فولهام خلال موسم 2018-19.

غادر أنجويسا فريق فولهام مؤقتًا بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من انضمامه إلى الفريق الإسباني فياريال على سبيل الإعارة لموسم 2019-20.

قدم اللاعب الدولي الكاميروني زامبو أنجويسا مستوى رائع مع فياريال ، حيث ساهم بهدف واحد وصناعة واحدة في 25 مباراة في الدوري الأسباني.

كما هو ، سيعود أنجويسا إلى جانب سكوت باركر هذا الصيف ، ولكن وفقًا لموندو ديبورتيفو ، يمكن أن يكون على الفور في الانتقال إلى مدريد.

يدعي التقرير أن ريال مدريد يسيقدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو (17.5 مليون جنيه استرليني) حيث يتطلع المدرب زين الدين زيدان إلى تعزيز خياراته في منتصف الملعب قبل موسم2020-21.

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