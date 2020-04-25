الأهلي يطالب عاشور بحسم مصيره

طالب مسؤولو الأهلى حسام عاشور، قائد الفريق حسم مصيره في الموسم المقبل.





ويسعى مسئولو الأهلي للتعرف على قرار عاشور النهائى بشأن مصيره فى الموسم المقبل سواء بالموافقة على طلبات النادى بالاعتزال فى نهاية الموسم أو خوض تجربة جديدة بالاستمرار فى الملاعب.





ويسعى الأهلى لغلق ملف عاشور بعد تأخر اللاعب فى الرد على مطالب إدارة القلعة الحمراء بتحديد مصيره، سواء بالاعتزال وإقامة مباراة اعتزال له بجانب عمله داخل النادى فى حالة ما قرر ذلك، أو استكمال مشواره خارج النادى.



