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رد فعل "نجل الشهيد المنسي" عقب مشاهدته مسلسل الاختيار (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 10:32 م
داليا الحسين
وجهت منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي، رسالة إلى الشهيد أحمد المنسي، بعد بدء عرض مسلسل الاختيار الذي يجسد بطولته قائلة: "أنت أكيد فرحان بما يحدث لاستعادة حقك، واطمئن على مصر"، مشيرة إلى أن جميع أفراد أسرتها وأصدقاء ومعارف الشهيد يشاهدون المسلسل بحماس.

وقالت "سليم"، خلال لقاء خاص في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" مساء السبت: "بعد استشهاد أحمد طلبت أشوفه في المستشفى قبل دفنه وفضلت أقول له اطمن على مصر، ومصر هتبقى بخير، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء وجبر قلوبنا وخواطرنا والرئيس السيسي إنسان وربنا يعينه".

وأشارت إلى أن لديها مشاعر متخبطة عقب ظهور العمل الدرامي من فرحة لحزن لشجن على فخر على عزة، متابعة: "دموعنا نزلت لما اتعرض المسلسل.. مواقف مؤثرة للغاية.. ونجل الشهيد يتابع المسلسل بفرحة ومبهور بوالده، حمزة مازال يتذكر وقت الاستشهاد ويتابع المسلسل باهتمام شديد".

وفي وقت سابق، قال صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.

وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.

ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.

يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎

وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.

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