لو فاتتك الحلقة شوفها في الإعادة.. مواعيد مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة

ننشر مواعيد مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، بعما تصدرت مواعيد عرض مسلسل الاختيار تريند جوجل اليوم، حيث لاقي المسلسل بعد عرض الحلقة الاولى نجاحا جماهيريا كبيرا.





يبحث المواطنين عن مواعيد مسلسل الاختيار، لمعرفة قصة حياه البطل الشهيد أحمد المنسين ومن المقرر ان تنطلق الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار في تمام الساعة 9:00 التاسعة مساء بتوقيت القاهرة و10:00 العاشرة بتوقيت مكة المكرمة على قناة أون إي.





كما تذاع الإعادة في تمام الساعة 4:00 الرابعة فجرًا على نفس القناة، وتعاد الحلقة مرة أخري في الساعة 9:00 التاسعة صباحاً والساعة 3:30 الثالثة والنصف عصرًا قناة أون إي ON E.





ومسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية أحد ضباط القوات المسلحة أحمد المنسي، الذي أستشهد أثناء مقاومة الإهابيين في سيناء، ويشاركه في البطولة كلًا من أحمد العوضي وقام بدور الإرهابي هشام عشماوي، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.