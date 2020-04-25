عاجل.. محمد رمضان مهدد بالحبس والغرامة بعد إهانته لمصر

أثارت الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" للممثل محمد رمضان، غضب جميع المصريين لما تتضمن الحلقة من مشهد فيه إهانته لمصر عندما قام رمضان، بتمزيق جواز سفره المصري وإلقائه على الأرض بشكل مُهين لا يرضى أي مصري.

وفي هذا السياق قدم ايمن محفوظ المحامي بلاغا جديد للنائب العام ضد محمد رمضان جاء فيه "بعد ان اصبح رمضان يتطاول علي كل القيم المصرية ويعمل علي اهانه كافه رموز الدولة المصرية دون عقاب ومن امن العقوبة أساء الأدب فقد قام المذكور بتمزيق جواز السفر المصري واهانته في حلقه الأمس من مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا".

وأضاف محفوظ بان ذات التصرف المشين ما كان يفعله قوى الشر باهانه اهم رمز من رموز الوطنية وهو جواز السفر المصري في حين ان ما يشهده العالم كله من عظمه وقيمه مصر في هذه الايام فكانه يحاول هدم كل قيمه للبلد التي اعطته الكثير .

واستطرد محفوظ في بلاغه هذا ما يعد جريمة طبقا لنصوص المواد المادة 178 مكرر ثانيًا والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد وكذلك.المادة 184عقوبات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها السلطات أو المصالح العامة وطبقا لنص المادة 198 إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصـول (الكليشهات) واختتم محفوظ بلاغه المرسل بالطريق الالكتروني للسياده النائب العام لابد من اتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان بعقوبه قانونيه بالاضافه الي مصادره ومنع عرض هذا العمل الفني المنوه عنه سلفا.

جدير بالذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، إدوارد، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بدرية طلبة، ريم سامي، أحمد داش، سلوى عثمان، عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي.