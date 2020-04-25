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"صحة الغربية": خروج 18 حالة من العزل الصحي بالمدينة الجامعية بسبرباي

السبت 25/أبريل/2020 - 10:39 م
بوابة الفجر
هاجر بركات
أعلنت مديرية الصحة بالغربية، اليوم السبت، عن خروج 18 حالة من العزل بالمدينة الجامعية بسبرباي، بعدما تحسنت حالتهم وتلاقيهم العلاج، جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، والذين استقبلوا نبأ تعافيهم وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المدرية الصحة ورجال الجيش الأبيض يواصلون جهودهم المتميزة، في سبيل علاج مرضى الكورونا، والتي نتج عنها تحول النتائج إلى سلبية، بعد التحاليل لـ 24 حالة من بدايه افتتاح المدينه الجامعية واستقبال الحالات بها، وعند عمل الفحوصات والإشاعات تبين شفائهم التام، وبث حميدة رسالة يطمئن بها الجميع أن باقي الحالات بحالة صحية جيدة وسيتولى خروجهم تباعًا.

وكما أكد الدكتور محمد السويدي مسئول مكافحه العدوي بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية، إنه تم تجهيز المدينة الجامعية بكامل طاقتها وتدريب الطاقم الطبي على أعلى مستوى لاستقبال حالات التحسن من فيروس كورونا المستجد، وذلك بتكاتف الأطباء والتمريض والفنيين والإدارات المعنية وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالغربية، الشكر للأطقم الطبية والمجتمع المدني والأحزاب على ما يقدمون من دعم والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية للمرضى، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والتي تضمنت الالتزام بالعزل المنزل، وعد النزول إلا للضرورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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