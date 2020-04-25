نبيل شعيل: أحب الجلوس بالمنزل وتعلمت تحضير الباستا والبيتزا بسبب "كورونا"

أطل النجم نبيل شعيل، مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وتحدث شعيل عن أنه ملتزم بالحجر المنزلي وأنه في الأساس يحب الجلوس بالمنزل ولامشكلة لديه في ذلك.

كما عقب شعيل عن مدى خطورة فيروس كورونا والذي دائمًا ما يكثر الحديث عن طرق انتقاله سواء من خلال الهواء أو التلامس أو التعامل المباشر.

وكشف شعيل عن يومياته في فترة الحجر المنزلي وقال إنه أصبح يتقن طبخ وتحضير وصفات جديدة مثل البيتزا الذي اكتشف أنها من أسهل المأكولات من ناحية التحضير وأيضًا الباستا.