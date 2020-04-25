Advertisements

نبيل شعيل: أحب الجلوس بالمنزل وتعلمت تحضير الباستا والبيتزا بسبب "كورونا"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
لمياء علي

أطل النجم نبيل شعيل، مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

 

وتحدث شعيل عن أنه ملتزم بالحجر المنزلي وأنه في الأساس يحب الجلوس بالمنزل ولامشكلة لديه في ذلك.

 

كما عقب شعيل عن مدى خطورة فيروس كورونا والذي دائمًا ما يكثر الحديث عن طرق انتقاله سواء من خلال الهواء أو التلامس أو التعامل المباشر.

 

وكشف شعيل عن يومياته في فترة الحجر المنزلي وقال إنه أصبح يتقن طبخ وتحضير وصفات جديدة مثل البيتزا الذي اكتشف أنها من أسهل المأكولات من ناحية التحضير وأيضًا الباستا.


أخبار تهمك

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ أقل من ساعتين

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ 35 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. معجزة في طواف المسلمين حول الكعبة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

منذ 39 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

10:25 م

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة