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أمير كرارة يُعلم ابنه حب الوطن في الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

 

ودارت أحداث المسلسل، التى شملت لقطة تعليم البطل أحمد المنسى لابنه حمزة حب الوطن، حيث جعله يردد اسم "سيناء، رفح، الشيخ زويد" كثيراً، وطلب منه أن يحافظ عليها ويمنع أحد من الاعتداء عليها وسلبها منه، لأنها ملكه مثل كرته الخاصة إذا هجم عليه أحد ليأخذه منه لابد أن يدافع عنها ولا يضيعها من يده.

 

يشار إلى أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

 

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون

 

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

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