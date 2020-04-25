Advertisements

البحرية الأمريكية تعلن ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء السبت، عن ارتفاع عدد البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متن المدمرة "يو إس إس كيد" إلى 33 فردا.

وقالت البحرية الأمريكية: إنه "تم إجلاء بحار آخر إلى الولايات المتحدة، فيما تواصل المدمرة إبحارها إلى الميناء"، لافتة إلى أن "البحارة على متن المدمرة يرتدون أقنعة N95 والملابس الواقية".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان، قد أكد يوم أمس الجمعة، على أن "الفحوصات كشفت عن إصابة أحد البحارة من طاقم المدمرة بالفيروس بعد إجلائه عن السفينة"، لافتاً إلى "تشخيص مزيد من الإصابات على متنها لاحقا".

ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن "نتائج فحص كورونا لأكثر من 10 بحارة على متن المدمرة جاءت إيجابية".

وكانت المدمرة "كيد" تنفذ مهمة لمكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، قبل اكتشاف فيروس كورونا على متنها وقرار عودتها إلى مرساها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,891 مليون إصابة، بينهم أكثر من 201 ألف حالة وفاة، وأكثر من 825 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا البحرية الأمريكية البحرية أمريكا

أخبار تهمك

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

منذ 39 دقيقة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ أقل من ساعتين

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 10 ساعة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ 35 دقيقة

شاهد.. معجزة في طواف المسلمين حول الكعبة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

"ترامب" يوقع قراراً يخص المستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا

الصحة العالمية تدعو لتضامن دولي في مواجهة "كورونا"

البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

حاملة طائرات أمريكية تسجل 23 إصابة بفيروس كورونا

حاكم نيويورك: اقتراب عدد الإصابات بفيروس كورونا من 60 ألف حالة

البنتاجون يقرر عزل قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

10:25 م

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة