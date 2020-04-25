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تشيز كنافة بالمانجو.. طريقة جديدة ووصفة سهلة

السبت 25/أبريل/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
اعتادت ربات البيوت على إعداد الحلويات في شهر رمضان الكريم لأفراد الأسرة، حيث أصبحت الكنافة بالمانجو من أكثر أنواع الحلويات الرمضانية المميزة التي يعشقها الأطفال، وللحفاظ على صحة أطفالك في زمن الكورونا يمكنك تحضيرها في المنزل بهذه الطريقة.

مقادير الشربات:
2 كوب من السكر
1 كوب من الماء
نذوب السكر فى الماء على نار متوسطة
نتركه يغلى 10 دقائق 
نضيف عصير الليمون ونطفأ النار.

المقادير 
كيلو كنافة مجمدة 
1/2 كوب سمنة 
مربى مانجو
نص كيلو جبنة كريمى 
350جرام كريمة لبانى 
1/2 كوب سكر بودرة 
1/2 كوب كريم شانتيه خام

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
تفتيت الكنافة في السمنة على النار ختى نحصل على اللون الذهبي ثم ترفع من النار

نضع الشربات البارد عليها 
 
اخفقى الكريمة اللبانى حتى تتماسك ثم نضيف المزيج

رصي الكنافة في الصينية طبقات وضغي الكريمة ومربى المانجو وقدميها لأفراد أسرتك

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