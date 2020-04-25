Advertisements

رئيس جمعية الصداقة الكورية ينفي أنباء وفاة الزعيم الشمالي "كيم"

السبت 25/أبريل/2020 - 10:30 م
زعيم كوريا الشمالية - كيم جونج أون
زعيم كوريا الشمالية - كيم جونج أون
وكالات

نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، مساء اليوم السبت، التقارير الإخبارية المتداولة حول وفاة زعيم كوريا الشمالية الزعيم كيم جونج أون.

وقال أليخاندرو كاو دي بينوس: إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونج أون "كاذبة وخبيثة".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني "Weibo" حول وفاة زعيم كوريا الشمالية، وقال المصدر إنه "حصل على هذه المعلومة من مصدر موثوق".

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد نقلت الأسبوع الماضي، عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه: أن الولايات المتحدة تفحص ما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهرت صور أقمار صناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، قطاراً خاصاً يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء العالمية "رويترز": إن "الصين أرسلت فريقاً طبياً إلى كوريا الشمالية؛ لتقديم الاستشارة لبيونج يانج في إطار متابعة صحة الزعيم الشمالي كيم جونج أون".

وحسب المصادر، فإن فريقاً برئاسة مسؤول رفيع في قسم العلاقات الدولية للحزب الشيوعي الصيني، غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية يوم الخميس الماضي.

وذكرت وكالة "رويترز" أنها لم تتمكن من الحصول على تعليق رسمي من القسم المذكور للحزب الشيوعي ولا من الخارجية الصينية، ويأتي ذلك على خلفية التقارير المتضاربة حول الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي؛ حيث تحدثت مصادر إعلامية في كوريا الجنوبية حول أنه تلقى العلاج من مرض قلبي وعائي هذا الشهر.

ولكن هناك مسؤولين في كوريا الجنوبية والصين نفوا في وقت لاحق صحة هذه التقارير، كما شكك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مصدر في الاستخبارات الكورية الجنوبية لـ"رويترز" إن كيم على قيد الحياة وقد يظهر على الملأ قريبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيم كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية

أخبار تهمك

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ نصف ساعة

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ أقل من ساعتين

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. معجزة في طواف المسلمين حول الكعبة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 10 ساعات

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حوار أمريكي كوري بعد إلغاء زيارة بومبيو لبيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية: نسعى لتعميق التفاهم الاستراتيجي مع الصين

زعيم كوريا الشمالية يشهد اختبار سلاح جديد

رئيس الصين يعتزم إجراء زيارة كوريا الشمالية العام المقبل

مسؤولة بتلفزيون هونج كونج تعلن وفاة زعيم كوريا الشمالية

فرضيات وغموض حول صحة زعيم كوريا الشمالية ومستقبل الدولة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

08:45 م

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة