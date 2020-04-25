أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف

يُعد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى أحد الأندية الذى يملك العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الأندية الكبري تبحث ضم لاعبيه، وهو بالفعل ما حدث هذا الموسم وهناك العديد من الأندية التى تريد ضم نجومه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



