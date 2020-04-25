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أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف
السبت 25/أبريل/2020 - 11:00 م
محمد جمال
يُعد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى أحد الأندية الذى يملك العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الأندية الكبري تبحث ضم لاعبيه، وهو بالفعل ما حدث هذا الموسم وهناك العديد من الأندية التى تريد ضم نجومه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.
ويُعد أبرز اللاعبين الذى يريد ريال مدريد الإسبانى التعاقد معهم هو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من فريق سالزبورج النمساوى وقدم مستويات مميزة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل المرينجي يبحث ضمه.
واللاعب الأخر هو جادون سانشو جناح الفريق والذى يبحث أكثر من فريق ضمه خلال فترة الإنتقالات الإنتقالات الصيفية القادمة أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.
بجانب عدم حسم مصير ظهير الفريق اللاعب المغربي أشرف حكيمي والمُعار من صفوف ريال مدريد، والذى حتي الأن لم يحسم مصيره من البقاء مع دورتموند أم العودة لسانتياجو بيرنابيو.