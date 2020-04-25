Advertisements

أبرزهم هالاند.. نجوم مهددين بالرحيل عن بوروسيا دورتموند الألمانى فى الصيف

السبت 25/أبريل/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يُعد فريق بوروسيا دورتموند الألمانى أحد الأندية الذى يملك العديد من اللاعبين المميزين خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل الأندية الكبري تبحث ضم لاعبيه، وهو بالفعل ما حدث هذا الموسم وهناك العديد من الأندية التى تريد ضم نجومه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعد أبرز اللاعبين الذى يريد ريال مدريد الإسبانى التعاقد معهم هو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا والمنتقل خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية من فريق سالزبورج النمساوى وقدم مستويات مميزة مع الفريق ببطولة الدوري الألماني وبطولة دوري أبطال أوروبا، مما جعل المرينجي يبحث ضمه.

واللاعب الأخر هو جادون سانشو جناح الفريق والذى يبحث أكثر من فريق ضمه خلال فترة الإنتقالات الإنتقالات الصيفية القادمة أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

بجانب عدم حسم مصير ظهير الفريق اللاعب المغربي أشرف حكيمي والمُعار من صفوف ريال مدريد، والذى حتي الأن لم يحسم مصيره من البقاء مع دورتموند أم العودة لسانتياجو بيرنابيو.

أخبار تهمك

أول إجراء من 'الأعلى للإعلام' ضد إعلان قوطونيل

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

منذ نصف ساعة

المفتي يحدد قيمة زكاة الفطر هذا العام.. ومناشدة بشأن موعد إخراجها

منذ حوالي 10 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

خبير أوبئة يكشف السيناريو المتفائل لإصابات ووفيات كورونا بمصر

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. معجزة في طواف المسلمين حول الكعبة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أستاذ أمراض معدية يكشف مفاجأة عن درجة الحرارة القاتلة لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف "بشرى سارة" بشأن 80% من المصابين

منذ 35 دقيقة

بعد فحص نصف مليون.. "الصحة" تزف خبرا سارا عن المصريين العائدين من الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب "كورونا".. تطبيق حظر التجوال الكامل في هذه الدولة

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

دراسة سنغافورية تتوقع موعد انتهاء أزمة كورونا في مصر والسعودية والإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تدخل مرحلة الثبات فى فيروس كورونا

منذ يوم

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:22 م

الوزراء: "فيروس كورونا مطول.. ولن نترك المواطنين فريسة"

بسبب كورونا.. تحذير مهم من "الصحة" لكبار السن والحوامل في رمضان

06:50 م

أهان أهم رمز.. بلاغ عاجل للنائب العام ضد محمد رمضان

08:14 م

وزير التعليم يكشف حقيقة إجراء اختبارات قدرات بدلا من امتحانات الثانوية

08:45 م

أول رد من الأهلى على ظهور معلول في برنامج "رامز جنون رسمي"

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة