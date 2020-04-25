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مهاجمًا التيكي تاكا.. شايفر ينتقد أسلوب جوارديولا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد وينفريد شايفر المدير الفني السابق لفريق بوروسيا مونشنجلادباخ سابقًا واستقلال طهران الإيراني حاليًا، أنه ليس من عشاق مدربي كرة القدم الحديثة.



قال لصحيفة سود دويتشه تسايتونغ، اليوم السبت: "ربما يبدو هذا غبياً الآن، ولكنني لا أحب طريقة بيب جوسي غوارديولا في لعب كرة القدم، لا أحب كرة القدم التي تعتمد على أنه إذا حدث هذا، يجب أن تفعل هذا، وعندما يحدث هذا يجب أن تفعل هذا، لا".



وأثنى شايفر (70 عاماً) على مدربه السابق هينيس فيسفيلير في بروسيا مونشنغلادباخ، الذي فاز معه بلقب الدوري الألماني قبل 50 عاماً.



وكانت أنجح فترات شايفر التدريبية عندما تولى تدريب فريق كارلسروه.

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