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الاتفاق ينتظر قرار الاتحاد السعودي بشأن استئناف الدوري

السبت 25/أبريل/2020 - 11:41 م
بوابة الفجر
وكالات
كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الاتفاق السعودي تنتظر قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين واتحاد كرة القدم السعودي فيما يتعلق بتأجيل استئناف الدوري أو إلغاءه، قبل منح لاعبي الفريق الأول أجازة خلال الفترة الجارية، بعد توقف التدريبات الجماعية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر كشفت لها أن لاعبي الفريق لا يزالوا يجرون تدريباتهم الخاصة في منازلهم تحت إشراف كامل من خالد المالكي، مساعد مدرب الفريق بسبب وفاة والد خالد العطوي مدرب الفريق.

وبعد دخول شهر رمضان، ينتظر أن يجري العطوي تعديلا على البرنامج التدريبي الذي فرضه على لاعبيه.

وأوضحت المصادر نفسها أن محترفي الفريق الأجانب يواصلون تدريباتهم في منازلهم، كل في بلده، وأنهم على اتصال دائم مع الجهاز الفني للفريق، وإذا ما تم منح جميع اللاعبين أجازة خلال الفترة المقبلة، فسيحدد العطوي، بالاتفاق مع إدارة النادي، البرنامج التدريبي المقبل الخاص بهم.

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