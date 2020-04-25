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ليفربول يخسر لقب البريمير ليج إلكترونيا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:52 م
بوابة الفجر
وكالات

 

فاز ديوجو جوتا لاعب ولفرهامبتون وأندرارز بلقب النسخة الإلكترونية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، بعد فوزه على ظهير ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد بهدف ذهبي في النهائي بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

 

وتقدم عدد من لاعبي أندية الدوري الممتاز لتمثيل أنديتهم في البطولة الإلكترونية لجمع أموال من أجل خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19.

 

وسجل راؤول خيمنيز هدف الفوز لصالح ولفرهامبتون وجوتا في مباراة في لعبة (فيفا 20)، بعدما وضع جورجينيو فينالدم ليفربول في المقدمة في نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل آداما تراوري النتيجة في الشوط الثاني.

 

وتغلب ألكسندر-أرنولد على زميله في منتخب إنجلترا رحيم سترلينغ جناح مانشستر سيتي بهدف ذهبي سجله روبرتو فيرمينو في أولى مباريات الدور قبل النهائي اليوم السبت، بينما فاز جوتا على دوايت مكنيل لاعب بيرنلي في المواجهة الأخرى بقبل النهائي.

 

وسيتم التبرع بالجوائز إلى مبادرة "لاعبون متحدون" التي أنشأها لاعبو الدوري لجمع أموال من أجل خدمة الصحة الوطنية.

 

وفي الواقع، يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الممتاز بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما كان ولفرهامبتون يحتل المركز السادس قبل توقف المسابقة لأجل غير مسمى الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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