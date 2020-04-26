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بعد شائعات وفاته.. مواقف مثيرة للجدل لزعيم كوريا الشمالية

الأحد 26/أبريل/2020 - 07:01 ص
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
زينب وهبه
تداولت هذه الأيام شائعات عن وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بعد تدهور حالته الصحية وتحدثت صحف أمريكية وبريطانية أن كيم تعرض لوعكة صحية، بالإضافة إلى غيابه عن العديد من المناسبات الهامة مثل غيابه في منتصف شهر إبريل الحالي عن الإحتفال بيوم ميلاد جده، ولأول مرة تغيبه عن مراسم يوم الشمس السنوي، حيث كان ظهوره الأخير قبل هذه المناسبة الهامة بحوالي 4 أيام في اجتماعه مع الحزب المركزي الكوري الشمالي الذي تم عقده لمناقشات تطورات فيروس كورونا وكيفية مكافحته.

وقد أفادت تقارير علمية في كوريا الجنوبية، أن كيم خضع لعملية جراحية بالقلب والأوعية الدموية وذلك في بداية شهر أبريل الحالي، بينما نقلت مصادر أخرى أنه يتماثل للشفاء في فيلا تقع بمقاطعة هيانجسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية بعد خضوعه لإجراء طبي في مستشفى، وذلك في يوم 12 أبريل الجاري، وذكرت مواقع إخبارية أن الصين قامت بإرسال فريق طبي إلى كوريا الشمالية لمتابعة صحة كيم جونج زعيم كوريا الشمالية، ويوجد لزعيم كوريا الشمالية مواقف كثيرة أثارت الجدل كثيرا على المستوى العالمي. 

وتستعرض بوابة الفجر أبرز هذه المواقف:

- تسليته بإعدام من لا يروقون له:
كانت من الأمور المثيرة للجدل لزعيم كوريا الشمالية إعدامه لزوج عمته، وأيضًا وزير الدفاع وعدد من المسؤولين الكبار في الدولة وكانت من أبرز حالات الإعدام الغريبة التي قام بها إعدامه لوزير التعليم بسبب أنه غلبه النوم والنعاس حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.

وأيضًا من حالات الإعدام المثيرة للجدل قيام كيم بإعدام رئيس المهندسين وون تشون بسبب أن التصميم الذي قدمه له لم يعجبه وكان عن بناء مطار جديد في بيونج يانج، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

كما أثار الجدل بإعدامه لوزير دفاعه بمدفع طائرات وذلك في ساحة عامة وإطلاق نيران عليه من مدفع مضاد للطائرات حسب ما ذكرته تقارير إعلامية كورية جنوبية.

- تصريحاته المثيرة للجدل بشأن أزمة كورونا في بدايتها:
وفي منتصف فبراير الماضي في بداية أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 كانت من القرارات المثيرة للجدل إعدام المصاب بفيروس كورونا وقام بتنفيذ ذلك بالفعل مع أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس حسب ما ذكرته تقارير إعلامية في موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز"، وذكرت مصادر أخرى أن الحالة كانت لمسؤول تجاري كان مشتبه بإصابته بفيروس كورونا وتم إعدامه رميًا بالرصاص بسبب عدم تنفيذه بإلتزام الحجر الصحي إلى جانب إستعماله حمامًا عموميًا وذلك بعد أن عاد من الصين، حسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

- تصريحاته المثيرة للجدل ضد الولايات المتحدة الأمريكية:
وكانت هناك تصريحات وتوعدات من زعيم كوريا الشمالية ضد أمريكا بعد إنهاء كوريا الشمالية الوقف الإختياري للتجارب النووية بالإضافة إلى تجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات وصرح كيم حينها أنه يتوعد أمريكا حينها بفعل مروع بسبب ردها المعتدل، وفي إطار تصريحاته المثيرة للجدل العام الماضي قام بتهديد الولايات المتحدة الأمريكية بعبارة شديدة اللهجة حيث قال كيم:" يمكن لأي شخص أن يخمن كيفية استجابة كوريا الشمالية في حال قامت الولايات المتحدة باتخاذ تحركات عسكرية ضد بيونج يانج".

وكانت قد جرت مناقشات من المسئول الكوري الجنوبي مع أمريكا والمسئول الأمريكي حول نزع السلاح النووي وتفضيل السلام الدائم في منطقة شبه الجزيرة الكورية، ولكن صرح كيم سابقًا: "لا يوجد أي مجال له للوفاء بوعده بتعليق التجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى، وأن العالم سيشهد سلاحًا استراتيجيا جديدًا تمتلكه كوريا الشمالية في المستقبل القريب " حسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. 

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