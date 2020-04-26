"الإبراشي": سيناء لم تتحرر إلا بعد إعطاء اسرائيل درسًا قاسيًا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الأعياد تتلاقى وهذا الأسبوع شهد العديد من الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، منها ما يعبر عن مناسبات دينية وتعكس تجانس بين المصريين لا مثيل له في العالم كافة مثل شم النسيم وشهر رمضان، إلى جانب العيد الوطني لتحرير سيناء تلك البقعة التي سال من أجل الحفاظ عليها الكثير من دماء المصريين، وتابع:"وسنطهرها من كل بقايا الإرهاب".





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، أن سيناء تحتل مكانة كبيرة في قلوب المصريين، مشيرًا إلى مظاهر الاحتفال بتحرير سيناء بشكل سنوي، هدفه توعية النشء بتاريخ البلاد، والتضحيات التي قدمت من أجل الدفاع عن كل شبر من أرض الوطن.





وأكد "الإبراشي"، أن أهم انتصار تحقق لمصر في سيناء كان في شهر رمضان الكريم.. ما لم نلقن إسرائيل درسًا في حرب أكتوبر لم نكن نستطيع تحرير كامل سيناء، مضيفا: "المفاوضات والمباحثات مكملة للانتصار في الحروب.. الانتصار تحقق بالحرب قبل أن يتحقق بالمفاوضات".





السيسي يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء

في وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء، قائلا: "إنه في مثل هذا الیوم، استعادت مصر كامل ترابها الوطني".





وأضاف الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "وما كان ھذا لیحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء".





ووجه السيسي التحية إلى الشهداء قائلا: "تحیة خالدة في ھذا الیوم المجید إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصیل، تحیة لرجال القوات المسلحة الذین خاضوا أشرف المعارك، تحیة لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاریخیة، عاشت مصر وطنا كریما عزیزا، نبذل من أجله كل غال ونفیس، كل عام وأنتم بخير".





وبعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.





وجاء في البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية – القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.





ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة، الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية رعاكم الله وسدد خطاكم الى ما فيه خير مصر وكل عام وسيادتكم بخير.





كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.





وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء،كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لافراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.





جدير بالذكر أن عيد تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.