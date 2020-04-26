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حقيقة وجود حالات اختفاء قسري في مصر (فيديو)

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:19 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة ما تردد عن وجود حالات اختفاء قسري في مصر، كما تروج لها الجماعة الإرهابية عبر منصاتها الإرهابية.

وعرض "موسى " في تقرير بثه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، لقطات تعرض لأول مرة تنفي مزاعم وجود اختفاء قسري في مصر.

وأوضح التقرير:" مجموعة ممن ادعت اختفاءه قسريا أكدوا بأنفسهم انهم متواجدين في السجن متهمين على ذمة قضايا ويزورهم أهلهم بصفة مستمرة وليسوا مختفين قسريا كما روجت جماعة الإخوان الإرهابية".

وأشار التقرير إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم توصيف الاختفاء القسري في سياق بعيد عن مفهوم تحقيق العدالة وتم تسييس المصطلح كموقف سياسي بالمخالفة للمعايير.

وتابع التقرير:" تنظيم الإخوان الإرهابي قام بالترويج لشائعات الاختفاء القسري في مصر"مضيفا:" بعض المنظمات الحقوقية التابعة للإسلام السياسي تحدثت عن الاختفاء القسري في مصر ".

وفي نفس السياق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا تتحدث عن الاختفاء القسري في مصر، متابعا: "الاسماء التي يتحدثون انها مختفية قسريا تكون متواجدة في السجن لانهم متهمين في قضايا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك من يرغب في الضغط على الدولة لعدم تطبيق العدالة على عناصر الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن هناك "منظمات إخوانية إرهابية تدعي كذبا وجود اختفاء قسري في مصر لمتهمين في قضايا".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد استخدمت تقارير مفبركة صادرة من أعضاء الجماعة الإرهابية ادعت فيها وجود اختفاء قسرى في مصر على خلاف الحقيقة واستخدام منابر إعلامية تابعة لهم لتظليل الرأي العام وتبين أن كافة التقارير التي بثتها المنظمة كاذبة.

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