Advertisements
فايلر يطلب إعادة ثنائي الأهلي المعار نهاية الموسم
السبت 25/أبريل/2020 - 11:48 م
علي نبوي
كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام مسئولو النادي الأهلي بإبلاغ الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف لاعبا النادي الأهلي والمعارين لصفوف الجونة وإنبي لضمهما بالعودة نهاية الموسم.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"فايلر طلب عودة الثنائي بعد متابعتهما بشكل مستمر وأثنى على مستواهما وما قدماه مع الجونة وإنبي".
وزاد :"الثنائي ليس هما فقط من سيعودان إلى الأهلي، ولكن هناك أيضا كريم يحيى ظهير أيمن سموحة والمعار للنادي السكندري قد يعود هو الأخر".
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"فايلر طلب عودة الثنائي بعد متابعتهما بشكل مستمر وأثنى على مستواهما وما قدماه مع الجونة وإنبي".
وزاد :"الثنائي ليس هما فقط من سيعودان إلى الأهلي، ولكن هناك أيضا كريم يحيى ظهير أيمن سموحة والمعار للنادي السكندري قد يعود هو الأخر".