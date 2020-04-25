فايلر يطلب إعادة ثنائي الأهلي المعار نهاية الموسم

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قيام مسئولو النادي الأهلي بإبلاغ الثنائي أكرم توفيق ومحمد شريف لاعبا النادي الأهلي والمعارين لصفوف الجونة وإنبي لضمهما بالعودة نهاية الموسم.



وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية :"فايلر طلب عودة الثنائي بعد متابعتهما بشكل مستمر وأثنى على مستواهما وما قدماه مع الجونة وإنبي".



وزاد :"الثنائي ليس هما فقط من سيعودان إلى الأهلي، ولكن هناك أيضا كريم يحيى ظهير أيمن سموحة والمعار للنادي السكندري قد يعود هو الأخر".



