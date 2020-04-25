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"الإبراشي" يشن هجومًا ناريًا "رامز مجنون رسمي"..ويؤكد: يجب أن يتوقف

السبت 25/أبريل/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، إهانة الفنانة غادة عادل في برنامج "رامز جنون رسمي"، قائلًا: "أنا آسف جدًا إن الفنانة غادة عادل تصف نفسها ببعض الأوصاف الغير مقبولة في هذا البرنامج".

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء السبت، أن هناك برامج مقالب مثل الكاميرا الخافية كانت تختبر تلقائية وعفوية المواطنين، ولم تكن تهنيهم، معقبًا: "قبول البعض اهانته بهذا الشكل من أجل الأموال شيء مؤسف، ويجب أن يتوقف"


هذا واستضاف الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي" الذي يذاع على قناة " mbc".


وظهر رامز جلال في هذه الحلقة للفنانة غادة عادل وجه لوجه، وهي مربوطة في كرسي الاعتراف، وأجرى بها بعد المقالب التي كان أبرزها المياه والعقرب والثعبان والكهرباء، وبعد فكها من الكرسي اعتقدت أن هذا هو نهاية المقلب وقامت بضرب رامز والجري وراءه إلى أن وقعت في بحيرة مياه.

وقام رامز جلال ليحاول أن يخرجها من المياه ولكنه قام رعبها مرة أخرى قائلا "في كهرباء في الاستوديو كله" وانهارت "عادل" في البكاء قائلة "معنديش ثقة في حد" ثم قام "جلال" بإخراجها من المياه.

ونشر نجل الفنانة غادة عادل صورة له عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقام بالتعبير عن غضبة من الفنان رامز جلال بسبب المقلب الخاص بالفنانة غادة عادل في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وعلق علي الصورة قائلًا:"أنا هعمل فيك مقلب زي ما عملت في ماما" وذلك ليعبر عن غضبة لما حدث لوالدته في البرنامج.


وتعاطف مع ابن الفنانة غادة عادل العديد من الجمهور، وعبروا عن رفضهم التام لما يحدث، في برنامج "رامز مجنون رسمي" وقاموا بالتعليق كالتالي:"بجد ما تزعلش من الناس الغير محترمة اللي اتكلمت مش كويس في كومنتات المقلب انت محترم وابن ناس محترمة، لكن معظم الناس مبقتش تعرف يعني إية ذوق واحترام وأدب ما تزعلش."

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