ضياء السيد: كلام بونفرير ليس له أساس من الصحة

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كذب ضياء السيد المدرب العام السابق للنادي الأهلي الأحاديث التي أطلقها الهولندي بونفرير المدير الفني السابق للنادي الأحمر بخصوص خسارة النادي الأمر لبطولة الدوري في موسم 2002-2003.



وقال في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت :"ما السبب الذي يجعل بونفرير ينتظر لمدة 17 عام لكي يقول مثل هذه الحديث؟".



وأضاف :"هذا الكلام غريب للغاية ولم يحدث، كنا نقدم مباريات كبيرة ولكن مباراة إنبي حدث أشياء غريبة واليوم كان غريبا وأضعنا الكثير من الأهداف".



وزاد :"كلام بونفرير غير منطقي بالمرة، وليس صحيحا، واضح أنه متأثر بالكوورنا".



وأشار :"بونفرير مدرب صارم وقوي وكان يهتم بالجزء البدني ونجح في تحقيق نتائج مميزة للغاية مع الأهلي ولم نخسر إلا في مباراتين فقط أمام الزمالك وإنبي

".

وواصل :"أنا مندهش من قيامه بإطلاق مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، النادي الأهلي قام بتكريم المدرب الهولندي".