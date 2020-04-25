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عبد الباسط حمودة: "مافيش ألفاظ خارجة في أغاني محمد رمضان"

السبت 25/أبريل/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

نفى المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة تصنيفه كمطرب مهرجانات.

 

وتحدث عبد الباسط حمودة أثناء حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنه لا يغني وراء الراقصات كما يدعي البعض،مُوضحِا أنه بكون ذاهبًا لإحياء الأفراح ويُفاجئ بوجودهم،م ُشيرًا أنه إذا رفض الغناء من الممكن أن يقوله له صاحب الفرح :"أنا جايبك بفلوسي".

 

وأوضح عبد الباسط عن رأيه في المطرب الشعبي حسن شاكوش، حيث قال :"شاكوش بيغني بس بيزعق كتير، شاددني بس مش بالطريقة دي".

 

وعن رأيه في أغاني الفنان محمد رمضان حيث قال أنه قيمة وقامة ولا توجد ألفاظًا خارجة في أغانيه لكنه ليس مغني بل هو مؤدي فقط.

 

وتحدث أيضًا عن موقف نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر مع المطرب الشعبي حمو بيكا، حيث أكد أن حمو أخطأ في حق هاني شاكر وأنه إذا كان مكانه كان سيتفاهم معه بالعقل، مُشيرًا :"انت عاوز تغني غني أغاني كويسة محترمة".

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