مابين التطرف الديني وحب الوطن . أبرز ماجاء في الحلقة الثانية من "الاختيار"

انتهت منذ قليل، الحلقة الثانية من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وإليكم أبرز ما جاء في الحلقة الثانية:

-تحدث مشادة بين العسكري سعد "محمود حافظ" وأحد أفراد الإخوان بسبب طلب سعد استخراج أوراق لأخذ أرضه من هيئة المساحة، فيطلب منه النزول في مظاهرة لدعم مرسي.

-يستعرض المسلسل مشهد حقيقي لإعلان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي تعيين الفريق السيسي وزيراً للدفاع، ويقول هشام عشماوي إن الرئيس مرسي عين السيسي وزيرا للدفاع بعد إبلاغه بحادث رفح قبلها بيومين.

_يظهر ماجد المصري ضيف شرف في المسلسل بدور قائد يطلب من المنسي السفر إلى بعثة تدريبية وعدم الاستعجال على حق الشهداء معبراً عن ذلك قائلاً"مش هنسيب حق رجالتنا".

-يصلي المنسي مع نجله حمزة صلاة عيد الفطر، ثم يعرف المنسي خبر حمل زوجته ويتمنى أن ينجب فتاة ويسميها "عليا".

_يداعب المنسي ابنه حمزة ويعلمه كيف يحب وطنه مصر، وكيف يحافظ على أرضه ولا يجعل أحد يعتدي عليه ويسلب جزء من أرضه.

-يرفض عشماوي أكل الكحك في العيد لأنه بدعة ويطلب من زوجته تخزينه لما بعد العيد ويحرم أيضاً أولاده من الأكل منه.

- يرصد المسلسل الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، ومن ثم اعتصامات الملايين ضد القرار بعرض مشاهد حية من الاعتصام، ويظهر إسلام جمال كأحد المعترضين على هذا القرار، وعندما يذهب المنسي ليحضره لوالدته بعد أن ذهبت إلى المنسي باكية لأنها تخشي على ابنها من المظاهرات، يقول له أن البلد بهذا الوضع سوف تخرب على ايدي الإخوان.

-يستعرض المسلسل طوابير البنزين الطويلة في فترة حكم مرسي.

-يخرج عشماوي من الخدمة بقومسيون طبي ويخلع البدلة العسكرية، ويقرر أن يذهب إلى سوريا للجهاد ويبلغ أسرته أنه مسافر إلى تركيا.

-يظهر في الحلقة الفنان إياد نصار بدور الرائد إبراهيم ضابط المظلات، ويتم تكليفه مع منسي بعملية خاصة في سيناء لتمشيط وكر للإرهابيين.

-يظهر الفنان آسر ياسين بدور النقيب علي الذي يشارك مع المنسي في العملية.

تنتهي الحلقة بلقطات على طائرة منسي التي تتجه بهم إلى موقع العملية، ولقطات أخرى لزوجته ووهي تعاني اَلام الولادة ، ولقطات أخرى لسفر عشماوي خارج البلاد.