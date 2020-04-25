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لهذا السبب.. أحمد وفيق أرسل محمد العمروسي لناهد السباعي في "النهاية"

السبت 25/أبريل/2020 - 11:42 م
بوابة الفجر
روان هيثم

يذهب الفنان محمد العمروسي الذي يجسد دور يسري في مسلسل "النهاية" الى الفنانة ناهد السباعي التي تجسد زوجة الفنان يوسف الشريف وتدعى رضوى ليطلب منها ويحاول اقناعها بترك عملها وأن تعمل معه وأن لديه مخازن وبضائع كثيرة.

 

ويحاول يقنعها وأنه سوف يعطيها أجازة حتى ولادتها، ولكنها ترفض وتقول له انها سرف تظل في المقاومة حتى مجئ معاد ولادتها وتأخذ أجازة من عملها.

 

ويتصل الفنان محمد العمروسي بالفنان أحمد وفيق والذي تبين أنه هو من طلب منه محاولة اقناع رضوى للعمل معهم، ويبلغه الفنان محمد العمروسي بفشل جميع محاولاته في اقناعها.

 

ويهدده الفنان أحمد وفيق وأنه لم طلب من البيادة عدم التحقيق معه حتى الأن، ليقول له الفنان محمد العمروسي أنه موافق على تنفيذ أي شئ يطالبه به وأن يعطيه فرصة محاولة أخرى مع رضوئ لكي تعمل معهم.

 

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد.

 

وفي سياق أخر أشعل البرومو الترويجي لمسلسل "النهاية" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لما تبين من براعة في تصميمه حتى كاد أن يتشابه مع برومو الأعمال الأجنبية ولا تستطيع التخيل أن هذا العمل مصري وليس أجنبي.

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