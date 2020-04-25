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وكيل مجلس النواب: التاريخ سيكتب بحروف من نور اسم الرئيس السيسي (فيديو)

السبت 25/أبريل/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، إن التاريخ سوف يكتب بحروف من نور كيف رفع الرئيس السيسي اسم مصر عاليا وسط ما يحدث في العالم من تقلبات.

وأضاف "الشريف" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" منذ شهرين وجهت دعوة لي للقاء بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ووضحنا رؤية الشعب المصري في ملف سد النهضة وأن مصر لديها حق عادل في هذا الملف".

واكمل وكيل مجلس النواب:" مجموعة اعضاء الكونجرس الامريكي أثنت على الرئيس السيسي والجميع أكد أن الرئيس السيسي زعيم حقيقي ينظر إلى اقتصاد دولته وينظر إلى السلام برؤية شاملة"، موضحا: "كان لي لقاء مع عضو الكونجرس الأمريكي جيفري لين الذي أشاد بالرئيس السيسي ودروه في المنطقة واكد ان الرئيس السيسي زعيم، وعلى جميع المصريين الالتفاف حوله لتنفيذ رؤيته في المنطقة ".

وأكمل وكيل مجلس النواب:" علينا ان نفخر كوننا مصريين وعلينا ان نتماسك للعبور من ازمة فيروس كورونا".

وفي مايو الماضي، زار أعضاء من الكونجرس الأمريكي، على رأسه السيناتور إدوارد كيس، عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس، البرلمان المصري، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

والتقى السيناتور الأمريكي كلًّا من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون الوثيق في القضايا المشتركة، ودور مصر المهم والمحوري في قضايا الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء دور مصر الحيوي في مكافحة الإرهاب، وأيضًا في حل المشكلات الإقليمية، كما أكد الطرفان أهمية استمرار وتكثيف اللقاءات، والتشاور بين أعضاء الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ 1114 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 4319 حالة من ضمنهم 1114 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و307 حالات وفاة.

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