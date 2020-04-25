Samsung S10 Lite | تعرف على مميزات وعيوب هاتف سامسونج اس 10 لايت الجديد وسعره في الأسواق

مواصفات هاتف سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite



الشاشه: AmoLED 1080p

البطارية: 4500 مللي امبير

المساحة: تبدأ من 128GB

المعالج: Snapdragon 855

الرامات: 8GB RAM

نظام التشغيل: android 10

مدخل الشاحن: type c

الكاميرا الخلفية: 48125

الكاميرا الامامية: 32





مميزات هاتف سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite





- يدعم استخدام شريحتين وبطاقة تخزين خارجية.

- بصمة اصبع محدثة لتكون أسرع وأفضل.

- بطارية قوية جدًا تدوم يوم كامل.

- شبكة قوية للهاتف والواي فاي.

- واجهة سامسونج الجديدة المميزة في الشكل.

- نظام تشغيل حديث وسلس " اندرويد كيو الجديد ".

- تصوير الفيديوهات بدقة عالية 4K..

- شاشة بحجم كبير وألوان مميزة ومشبعة للفيديوهات.

- الكاميرا الأمامية هي الأفضل بين المنافسين في الفئة.

- كاميرات بدقة 48 ميجا لتقدم لك اداء رائع فى التصوير.

- يعد أرخص هاتف يحمل في داخلة معالج "سناب دراجون 855" الجديد الذي يقدم أعلي جرافيك وأقوى إداء عالميًا.





عيوب هاتف سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite





- تصميم ظهر الهاتف قديم.

- وزن الهاتف ثقيل نسبيًا لمن يحملة بيد واحدة.

- لا يدعم الشاحن اللاسلكي.

- الهاتف غير مضاد للمياة وأيضًأ للاتربة.

- لا يدعم ميزة التقريب البصري فى الكاميرا.

- سعر الهاتف مرتفع نسبيًا.

- لا يوجد بة لمبة الأشعارات.

- خامات الهاتف من البلاستيك.



أسعار هاتف سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite الجديد في مصر والوطن العربي



سيتوافر الهاتف في مصر قريبًا والسعر المتوقع له هو 9500 جنية مصر، وأما في السعودية فمن المتوقع أن يصل سعرة إلى 2200 ريال سعودي وفي الامارات 21100 درهم وفي الولايات المتحدة يعادل 580 دولار أمريكي.



سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite الجديد هو نسخة أصغر من هاتف سامسونج S10، والذي يعد من أقوي وأفضل هواتف سامسونج الحديثة لما يحتويه من مميزات كثيرة ومعالج قوي وكاميرا احترافية ويدعم الخصوصية ويوفر الأمان بوضع بصمة الإصبع أسفل الشاشة ويأتي مع بطارية قوية تدوم وقت طويل.نعرض لكم خلال السطور التالية مواصفات هاتف سامسونج اس 10 لايت - Samsung S10 Lite الجديد، والتي قالت عنه الشركة أنه يدخل ضمن أفضل الهواتف في العالم لما به من مميزات وسعرة المميز ومكانيات رائعة تناسب جميع المستخدمين فهو مخصص لـ "الألعاب والتصوير والاستخدامات اليومية وغيرها".