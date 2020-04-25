روسيا: تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في موسكو بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الروسية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في موسكو بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 404.





وذكرت السلطات في بيان: "في موسكو توفي 38 مريضا تم تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي، وكان اختبار إصابتهم بفيروس كورونا إيجابيا"​​​.





وفي وقت سابق من اليوم، قالت السلطات الروسية، إنه "تم تنفيذ نحو 2.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا في البلاد حتى الآن، ولا يزال نحو 168 ألف شخص تحت المراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس".





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,911 مليون إصابة، بينهم أكثر من 202 ألف حالة وفاة، وأكثر من 832 ألف حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



