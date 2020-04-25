خبير يقيم تأثير مرض زعيم كوريا الشمالية على سهم"أوراسكوم للاستثمار"

ستزيد حالة عدم اليقين بشأن مرض الزعيم الكوري الشمالي والمستقبل السياسي المتعلق بالبلاد في حالة تأكيد وفاته، على استثمارات رجل الأعمال نجيب ساويرس هناك من خلال شركته أوراسكوم للاستثمار، والتى فشل حتى الآن في الحصول على أي أرباح منها بسب العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية والشركات التى تتعامل معها.

وتمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس حصة بنحو 75% من شركة شيو تكنولوجى جوينت فيتشر كومبانى المتخصصة في نشاط خدمات الهواتف وإنشاء الشبكات بدولة كوريا الشمالية المعروفة باسم" كوريولينك".

ومنذ استثماره في شركة "كوريو لينك" في عام 2008 لم يستفيد نجيب ساوريس من الحصول على الأرباح التى حققتها الشركة نتيجة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على دولة كورويا الشمالية والتى تمنع البنوك العالمية من التعامل معها، ما دفع شركة أوراسكوم للاستثمار إلى تحويل الشركة من شركة تابعة إلى شركة شقيقة وهي تعني عدم قدرتها على السيطرة عليها والحصول على أرباح من نشاطها.

وكان"ساويرس" يتطلع بين حين وآخر في الحصول على أرباحه المحجوزة هناك بعد قرار الأمم المتحدة الذي سمح لشركته باستثنائها من العقوبات المفروضة على الشركات التى تتعامل مع كورويا الشمالية، وتحسن العلاقات بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة ، ولكن لم يتحقق هذا الأمر حتى الآن.

ويزداد تعقيد حصول ساويرس على أرباحه المعلقة في كوريا الشمالية اليوم، في ضواء التقرير الواردة خلال الأيام الماضية التى تكشف عن تعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون إلى أزمة صحية تعوقه عن قيادة البلاد، وأشار بعضا منها إلى أنه قد يكون توفي وسط تكتم من الدولة عن هذا الأمر.

وقال عمرو الألفي الأمين العام لجمعية خبراء الاستثمار CFA، إن الأخبار بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي تؤثر بالفعل على سهم أوراسكوم للاستثمار " رأينا ذلك خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي عند وجود أنباء عن إجرائه عملية جراحية شهد السهم استقرار ثم صعود بنسبة 8%."

وتابع،" منذ هذا الصعود شهد السهم استقرار على مدار الجلسات اللاحقة.. هناك أشخاص تراهن على أن تغير النظام السياسي قد يساعد أوراسكوم في الحصول على أرباحها المحتجزة، وربما يمنعها نهائيا من الحصول عليها إذا استمرت نفس العلاقات السياسية المتوترة مع الولايات المتحدة."

وأضاف، الشركة لديها أرباح قوية جدًا محتجزة هناك، ولكنها ما تزال تفقد الأمل في تحويلها حتى الآن.

وتعرض سهم أوراسكوم للاستثمار لتراجعات من قيمة 50 قرشا في منتصف شهر مارس إلى 38 قرشا في أخر جلسات التدازلت، مع أداء ضعيف تشهدة البورصة المصرية بصفه عامة وهبوط معظم الأسهم المتداول عليها بسب أزمة فيروس كورونا التى دفعت الأجانب لتنفيذ عمليات بيعية قوية.

وتقدر قيمة الأرباح المعلقة لأوراسكوم للاستثمار في شركتها بكوريا الشمالية نحو 540 مليون دولار وفقا لآخر افصاحاتها، ويصل إجمالي أصول شركة" كورويولينك" إلى 27.5 مليار جنيه.